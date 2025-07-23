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Врио главы администрации Семикаракорска назначена Наталья Пащенко

На должность временно исполняющего обязанности главы администрации Семикаракорска назначили Наталью Пащенко. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Фото: Пресс-служба администрации города Семикаракорска

Фото: Пресс-служба администрации города Семикаракорска

Из сообщения следует: ранее госпожа Пащенко работала главой Задоно-Кагальницкого сельского поселения. Официально в полномочия и.о. главы администрации Семикаракорска вступила 22 июля 2025 года.

Кроме того, заместителем главы Семикаракорска стала Алина Левизова, которая ранее замещала должность начальника сектора строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Семикаракорского района.

Валентина Любашенко

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