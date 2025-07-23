Врио главы администрации Семикаракорска назначена Наталья Пащенко

На должность временно исполняющего обязанности главы администрации Семикаракорска назначили Наталью Пащенко. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации города Семикаракорска Фото: Пресс-служба администрации города Семикаракорска

Из сообщения следует: ранее госпожа Пащенко работала главой Задоно-Кагальницкого сельского поселения. Официально в полномочия и.о. главы администрации Семикаракорска вступила 22 июля 2025 года.

Кроме того, заместителем главы Семикаракорска стала Алина Левизова, которая ранее замещала должность начальника сектора строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Семикаракорского района.

Валентина Любашенко