На фестивале «Летофест» в Верхнем Дуброво ожидают около 20 тысяч гостей

В выходные, 26 и 27 июля, в поселке Верхнее Дуброво пройдет спортивно-культурный фестиваль «Летофест», организатором которого выступил президент Федерации конного спорта Свердловской областной Олег Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главными спортивными событиями «Летофеста» станут Всероссийские соревнования по конкуру на Кубок губернатора Свердловской области и Международный турнир по конной стрельбе из лука «Кубок Дружбы Народов». В соревновании примут участие представители 14 регионов России и 11 стран. Призовой фонд кубка составит более 3 млн руб.

Помимо профессиональных соревнований планируется состязания среди любителей. Руководитель екатеринбургского отделения Федерации спортивного метания ножа Вадим Занин пообещал на пресс-конференции, что каждый желающий сможет попробовать себя в метании ножа и копий, поучаствовать в имитации сражения средневековым оружием или надеть на себя полный комплект доспехов. Олег Гусев добавил, что список развлечений входят лазертаг, хоббихорсинг, пляжный волейбол, падел-теннис и шахматы.

«Мы хотим презентовать "Летофест" как спортивно-туристический кластер. Мы поделили территорию фестиваля на зоны, каждая со своей обустроенной локацией и программой»,— рассказал господин Гусев. Каждому посетителю будет выдана «карта путешественника» с семью тематическими площадками. В их числе — зоны ресторанных двориков, фермерских ярмарок, детская зона с аттракционами, батутами и сценой с клоунами и аниматорами.

Каждый вечер будет завершаться музыкальными выступлениями. 26 июля хедлайнером станет Жека (Евгений Григорьев), а 27 июля — группа «Вирус».

По прогнозам организаторов, в «Летофесте» может принять около 20 тыс. человек.

Сергей Зубарев