Липецкий производитель картофеля фри увеличил чистую прибыль на треть за год

По итогам 2024 года чистая прибыль липецкого производителя картофеля фри ООО «Ви Фрай» выросла более чем на треть (+38%). Она достигла 13 млрд против 9,7 млрд руб. годом ранее (5,2 млрд руб. в 2022-м). Это следует из финансовой отчетности общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка предприятия показала схожую положительную динамику, увеличившись на 29%, до 27 млрд руб. В прошлом году показатель составлял 21 млрд руб. (15 млрд руб. в 2022-м).

Также за год «Ви Фрай» на 33% нарастил дебиторскую задолженность — до 4 млрд руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 9% — до 7,2 млрд руб.

Себестоимость продаж выросла с 8,8 до 11,8 млрд руб. Прибыль от них в 2023 году составляла 10,1 млрд руб., в 2024 году — 12,9 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Ви Фрай» было зарегистрировано в городе Грязи на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» в 2012 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование картофеля. Уставный капитал — 1,4 млрд руб. Треть (75,1%) общества принадлежит Владимиру Цыганову, остальные 24,9% — гендиректору Ирине Ван Ден Берг.

О том, как липецкий завод картофеля фри лишился товарного знака,— в материале «Ъ-Черноземье» «Без доступа к Wi-Fri».

Анна Швечикова