Путин подписал закон о «заморозке» результатов ЕГЭ на время армейской службы

Президент Владимир Путин подписал закон о «заморозке» срока результатов ЕГЭ на время армейской службы. Изменения касаются военнослужащих срочной службы, мобилизованных и контрактников.

Проект поправок к закону «Об образовании» был внесен весной 2024 года группой депутатов ЛДПР. В пояснительной записке они отмечали, что призванные на службу (в том числе по мобилизации) «поставлены в менее благоприятные условия» при поступлении в вузы, поскольку результаты ЕГЭ действуют пять лет.

Также депутаты заявляли, что возможность «заморозить» срок действия сертификата ЕГЭ «будет справедливой в первую очередь по отношению к участникам СВО».

В апреле ЛДПР внесла аналогичную инициативу о сохранении результатов школьных олимпиад на срок военной службы. 10 июня проект прошел первое чтение.

Полина Мотызлевская