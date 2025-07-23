На Дону отменили шесть пригородных поездов

В Ростовской области 24-28 июля по техническим причинам отметили шесть пригородных поездов Северного направления. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании

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На участке Лихая – Глубокая отменяются пригородные поезда №№ 6360, 6362 Глубокая — Лихая, №№ 6355, 6357 сообщением Лихая – Глубокая, а на участке Лихая — Новомихайловская отменяются пригородные поезда №№6366, 6367курсирующие по рабочим дням.

Кроме этого, 25-28 июля сокращаются маршруты следования пригородных поездов. Поезд №6162 устанавливается в обращении Каменоломни — Ростов, (вместо Лихая — Ростов), а состав №6164 устанавливается в обращении Зверево — Ростов (вместо Лихая — Ростов).

Также 24 по 28 июля 2025 года изменяется расписание пригородных поездов №6351 сообщением Лихая – Глубокая, №6155 сообщением Ростов — Лихая и составных поездов №6356/6160 сообщением Шептуховка — Лихая — Ростов и №6364/6158 сообщением Кутейниково — Лихая — Ростов.

Наталья Белоштейн