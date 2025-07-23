В Саратове суд огласил приговор ИП за гибель рабочего на складе

В Саратове суд вынес приговор в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснилось, в августе прошлого года фигурант не обеспечил 26-летнего работника необходимыми средствами индивидуальной защиты на территории склада на Московском шоссе Саратова. В итоге последний получил травмы и скончался в лечебном учреждении.

По решению суда фигурант получил условное лишение свободы. Ему запретили в течение 1,5 года заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией строительных работ.

Павел Фролов