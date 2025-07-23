Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 сентября 2025 года размера пособия по беременности для студенток до регионального прожиточного минимума. Средний размер пособия по стране составит 90,2 тыс. руб.

Проект поправок в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» правительство внесло в мае 2025 года. По старым правилам, выплата рассчитывается из стипендии, начисляемой студенткам и аспиранткам. Обучающиеся получают ее в виде суммы стипендий за 140 дней больничного листа, в результате размер пособия составляет от 9,3 тыс. до 23,3 тыс. руб. за весь период отпуска по беременности и родам.

Теперь сумму средств будут рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума. В первом чтении проект приняли 17 июня, во втором и третьем — 8 июля.

Полина Мотызлевская