Путин закрепил в УК наказание за осквернение воинских мемориалов

Президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориалов памяти погибших при защите Отечества. Наказание за такое правонарушение установлено в виде штрафа до 3 млн руб., принудительных работ или лишении свободы до трех лет.

До этого законодательство предусматривало ответственность за «осквернение мест захоронения» (ст. 244 УК РФ), а также за публичное «осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Тем не менее, правительство предложило внести поправки в ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение мемориалов памяти о защитниках Отечества). Фраза «уничтожение либо повреждение» была заменена в статье на «уничтожение, повреждение либо осквернение».

В пояснительной записке отмечалось, что символами воинской славы или объектами захоронения являются не все мемориалы памяти о защитниках Отечества. Также авторы проекта приводили статистику: с февраля 2022 года зафиксировано более 370 «резонансных фактов осквернения» мемориальных объектов — но в таких случаях действующую ст. 243.4 УК РФ применить сложно.

Полина Мотызлевская