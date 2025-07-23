Более 300 млн рублей направят на ремонт многоквартирных домов в Оренбуржье, пострадавших от паводка

В Оренбуржье на ремонт многоквартирных домов, которые пострадали во время паводка в 2024 году, направят более 300 млн руб. Такое решение приняли на заседании правительства, сообщает администрация Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что «это часть тех средств, которые были компенсированы федеральным бюджетом в рамках региональных затрат на ликвидацию ЧС». «Людей не бросим, будем помогать планомерно, вместе ремонтировать дома, исходя из возможностей всех уровней бюджетов», — отметил врио губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева