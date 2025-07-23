Глава СКР заинтересовался делом о массовом заболевании в лагере под Миассом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массового заболевания детей в оздоровительном лагере в Челябинской области. Об установленных обстоятельствах должен доложить руководитель регионального управления ведомства Алексей Колбасин, сообщается в telegram-канале Информационного центра СКР

Уголовное дело по факту нарушений санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ) было возбуждено после вспышки массового заболевания в детском оздоровительном лагере «Аленушка», расположенном на территории Миасского городского округа на берегу озера Большой Еланчик.

По данным следствия, 21-22 июля дети в возрасте от семи до 16 лет пожаловались на плохое самочувствие. У них были выявлены признаки острой кишечной инфекции. Деятельность лагеря временно приостановлена. По данным пресс-служба Южно-Уральской железной дорог, в социальную структуру которой входит оздоровительное учреждение, заболели 28 детей, пятеро из них госпитализированы.

В рамках расследования дела сотрудники СК проверят соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания.