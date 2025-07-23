В Оренбуржье пытались незаконно ввезти 17 тонн овечьей шерсти из Казахстана
В Оренбургской области пресекли попытку незаконного ввоза более 17 т овечьей шерсти из Казахстана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.
Сотрудники ведомства 19 июля совместно с контролирующими органами остановили груз на границе России и Казахстана, направлявшийся во Владимирскую область. В грузовике было 17,3 т мытой овечьей шерсти.
У перевозчика не было необходимых ветеринарных документов, а груз не имел маркировки, указывающей на производителя. За нарушение перевозчик привлечен к административной ответственности, а шерсть возвращена в Казахстан.