В Оренбуржье поймали жительницу Ленинградской области с 3 кг мефедрона

Ленинский районный суд Орска рассмотрит уголовное дело о попытке сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и их незаконном хранении (ч.1 ст. 228 УК РФ) в отношении жительницы Ленинградской области. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в конце сентября 2024 года 32-летняя безработная купила 3 кг мефедрона в Сосновом бору и перевезла его в Орск для продажи. На железнодорожном переезде ее задержали сотрудники транспортной полиции.

В салоне автомобиля задержанной нашли тайник с мефедроном. При личном досмотре у женщины обнаружили 4 грамма гашиша.

Георгий Портнов