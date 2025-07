Концерт Антохи МС, маркет керамики и чая и утренняя вечеринка

На предстоящей неделе казанцев ждет бесплатный концерт исполнителя Антохи МС в парке им. Горького. В парке «Черное озеро» состоится однодневный маркет керамики и чая, а в воскресенье в Лядском саду можно будет посетить утреннюю вечеринку с диджей-сетами и кофе. В Казанском Кремле продолжится серия музыкальных вечеров «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». Также в планах: большой экопраздник в парке «Елмай», вечер фламенко на Кабане, лекция о творчестве Альфонса Мухи и стендап Артура Шамгунова. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что посетить в парках

Какие выставки посмотреть

Чем заняться еще

24 июля во дворе Присутственных мест Казанского Кремля пройдет концерт в рамках XIX Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». Зрителей ждет выступление джазовой исполнительницы София Ацбеха Негга, компанию которой составит музыкальное трио Алексея Подымкина. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

24 июля на промо-зоне в парке им. Горького выступит исполнитель Антоха МС. Начало концерта в 20:00. Вход по бесплатной регистрации.

27 июля в парке «Елмай» можно будет послушать джаз-бэнд «Кейптаун». Музыканты исполнят произведения Астора Пьяццоллы, Джанго Рейнхардта, Ришара Гальяно, Бирели Лагрена, а также других великих мастеров джазовой и эстрадной музыки. Начало в 17:00, вход свободный.

25 июля в театре на Булаке оркестр театра представит программу, собранную из хитов мирового рока. Музыканты исполнят ставшие культовыми песни таких групп, как System of a down, Blink-182, Rammstein, а также звёзд российской сцены и многих других. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1000 руб.

24 июля в КСК «Уникс» покажут мистическую драму по классической повести Александра Пушкина «Пиковая дама». В постановке Современного театра антрепризы приоткрывается завеса над тайной истории происхождения трёх карт. Главный герой Герман решает разбогатеть любой ценой, но готов ли он уплатить эту цену? Начало в 19:00, билеты от 1800 руб. (12+)

30 июля в 19:00 в театре на Булаке можно будет посмотреть комедийный спектакль «Ужин с дураком». В жизни Пьера Брошана есть традиция: каждую неделю он собирает званый ужин и в качестве главного ингредиента приглашает на него «дурака». Одним из таких многочисленных «дураков» на этот раз оказывается Франсуа Пиньон, но все идет не по плану. Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

25 июля на набережной озера Кабан пройдет вечер фламенко. Зрителей ждет выступление и мастер-класс от школы фламенко El Deseo под руководством хореографа Гульсины Галимуллиной. Событие состоится на спуске с театра Камала по улице Марджани. Начало в 19:00.

26 июля в парке «Черное озеро» пройдет однодневный мини-маркет керамики и чая от Open Space Market. Здесь можно купить изделия из керамики — посуду, украшения, аксессуары, а также чай, цветы и бабл-ти. Также в программе чайная церемония и мастер-классы. Событие пройдет с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

26 июля «Казаньоргсинтез» приглашает на большой экопраздник «Твои зеленые привычки» в детском парке «Елмай». С 15:00 в парке будут работать тематические зоны с разными активностями: творческие мастер-классы, интерактивные станции, игровая зона для детей и взрослых, фотозона и арт-объект и велошредер. В 18:00 в рамках открытого лектория пройдет экоурок «Вторая жизнь пластика» от ведущей СТС Kids и блогера Анастасии Князевой. Вход свободный.

27 июля в Лядском саду пройдет утренняя вечеринка с диджей-сетами, йогой, кофейным каппингом, мастер-классами по рисованию на открытках и картин акрилом, маркет домашних растений, цветов и керамики ручной работы. Также гости события смогут поиграть в настольный теннис, приобрести мерч парков Казани и сделать снимки в фотозоне. Специальный гость — музыкальный блогер и диджей Антон Савенко. Событие пройдет с 8:00 до 14:00, вход свободный.

В галерее современного искусства БИЗON работает выставка-лабиринт «Сад приходящих смыслов». В экспозиции — более 60 произведений шести московских художников новой волны, ярко проявивших себя на российской и международной арт-сцене. Помимо живописи и графики представлены масштабные инсталляции, скульптуры и объекты ольфакторного искусства, тесно связанного с парфюмерией. Стоимость билетов — 300 руб.

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ работает выставка Олега Калайтанова и Натальи Литосовой «Высокий пульс». Проект объединяет художников, исследующих проблемы современного общества. Это «современный романтизм» с минималистическом подходом к форме у Олега Калайтанова и переосмысление способов применения света в живописи Натальи Литосовой. В экспозицию вошли более 60 картин и этюдов, созданные художниками в разные годы. Билеты — 250 руб. До 18 лет вход свободный.

24 июля в амфитеатре высотного здания СИБУР РТ в рамках научного лектория Milmax Science состоится открытая встреча с пилотом гражданской авиации и командиром воздушного судна Алексеем Кочемасовым. Он расскажет о профессии, ощущениях за штурвалом и личном опыте. Начало в 14:30, вход по бесплатной регистрации.

24 июля в 18:30 в Галерее современного искусства ГМИИ РТ пройдет лекция о творчестве художника Альфонса Мухи. Культуролог Алиса Хрусталева расскажет, как в творчестве Мухи формировался женский образ, объяснит, в чем особенности его «золотого стиля» и рассмотрит скрытые символы в изысканном визуальном языке эпохи. Билеты — 250 руб. (12+)

26 июля в баре «Ща» пройдет фестиваль локальных казанских коллективов «Киноконформист», где выступят музыкальные коллективы «Ыспай Бит», «Шаль», Moriko, Rya, «неоль» и Miraslava. Вход свободный. А 27 июля здесь же состоится концерт группы «Мануш-Мануш», стоимость билета на событие — 600 руб. (18+)

27 июля в 18:00 в Stand Up Kazan состоится юмористическое шоу «Я не вывожу» — групповой сеанс, в котором комики и психолог обсуждают популярные запросы людей на терапии. Стоимость билета — 600 руб. (18+)

27 июля в Национальной библиотеке РТ пройдет цикл открытых лекций «Цепная реакция» от специалистов креативной сферы, организованный арт-резиденцией «РЕАКТОР». В 14:00 состоится лекция «Координация и организация выставочных процессов», в 15:00 — лекция «Зачем продюсерам разбираться в технологиях», а в 16:00 — встреча на тему «Игра с вечностью — история многоликой маски». Вход по бесплатной регистрации.

29 июля в Stand Up Kazan с импровизационном концертом выступит Артур Шамгунов — комик, основатель казанского стендап-клуба, участник Stand Up на ТНТ, Outside StandUp, «Шоу историй» на канале Stand Up Club #1 и многих других проектов. Начало в 19:00, билеты — 1000 руб. (18+)

Гузель Ахметгалиева