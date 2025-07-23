Казань заняла второе место в рейтинге городов РФ с ярким архитектурным кодом

Казань заняла второе место в рейтинге российских городов по яркому архитектурному стилю. Соответствующее исследование было опубликовано экспертным центром «Урбан Хаб» и аналитическим центром НАФИ.

В исследовании отмечается, что Казань является ярким примером гармоничного сочетания культурного кода и современного девелопмента. Поддержка архитектурного облика города способствовала увеличению туристического и событийного трафика. Более 75% горожан считают облик города уникальным.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, оцененный выше остальных городов по уровню комфорта, эстетичности и узнаваемости архитектурного стиля. Третье место досталось Екатеринбургу, а четвертое — Калининграду.

Влас Северин