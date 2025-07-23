Более 27 т некачественного молока изъяли в Нижегородской области за полгода

Специалисты нижегородского управления Роспотребнадзора в январе-июне 2025 года исследовали 2,6 тыс. проб молока и молочных продуктов. После проверки из оборота изъяли 27,8 тонн некачественного товара, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 3,6% проб специалисты выявили нарушения по микробиологическим показателям, в 4,2% — по физико-химическим, а 1% не соответствовал гигиеническим нормативам по содержанию антибиотиков. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и радиоактивные вещества в образцах не обнаружены.

Виновных привлекли к административной ответственности, добавили в Роспотребнадзоре. Ведомство продолжает следить за ситуацией.

Елена Ковалева