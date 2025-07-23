Мусорные завалы в Кувандыке ликвидировали только после вмешательства прокуратуры

Кувандыкская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства в сферах охраны окружающей среды, а также обращения с отходами производства и потребления. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ходе проверки было выявлено, что на улицах города Кувандыка вследствие бездействия органа местного самоуправления и несвоевременного вывоза мусора образовались стихийные свалки и мусорные завалы.

Прокуратура внесла представление в окружную администрацию, после этого мусор с улиц убрали.

Виновное должностное лицо администрации привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Алексей Алексеев