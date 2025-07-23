Нижегородский монтажник получил тяжелые травмы при прокладке оптоволокна

В Лукоянове (Нижегородская область) монтажник ООО «Кабельное телевидение вашей семьи» сломал руки и повредил позвоночник во время прокладки оптоволоконной линии на опорах. По данным Государственной трудовой инспекции, погибший работал, стоя на лестнице на высоте четырех метров.

Проезжавший мимо легковой автомобиль зацепил лежавший на земле кабель и потянул за него 36-летнего монтажника. Из-за этого работник упал с лестницы. Сейчас он находится в Починковской центральной районной больнице. Также у него диагностировали перелом ребер и травматический шок.

По данным трудовой инспекции, полученные монтажником повреждения относятся к категории тяжелых. В инспекции ждут медицинское заключение.

Андрей Репин