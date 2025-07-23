В Самаре оставлен в силе приговор за продажу немаркированного табака на 14,5 млн рублей

В Самаре вступил в силу приговор по делу о незаконном обороте табака на 14,5 млн руб., сообщили в пресс-службе областного суда. В 2022 году местный житель, ранее оштрафованный за контрафактный табак, собрал группу из трех человек. Вместе они продали 122,2 тыс. пачек сигарет без маркировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 2025 года Советский районный суд Самары приговорил организатора преступления к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные участники получили штрафы по 500 тыс. руб. каждый. Все обвиняемые признали вину.

Адвокат организатора преступления подал апелляцию, считая приговор несправедливым и наказание слишком суровым. Однако Самарский областной суд оставил приговор в силе, не найдя оснований для его изменения.

Георгий Портнов