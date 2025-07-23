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В Самаре оставлен в силе приговор за продажу немаркированного табака на 14,5 млн рублей

В Самаре вступил в силу приговор по делу о незаконном обороте табака на 14,5 млн руб., сообщили в пресс-службе областного суда. В 2022 году местный житель, ранее оштрафованный за контрафактный табак, собрал группу из трех человек. Вместе они продали 122,2 тыс. пачек сигарет без маркировки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 2025 года Советский районный суд Самары приговорил организатора преступления к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные участники получили штрафы по 500 тыс. руб. каждый. Все обвиняемые признали вину.

Адвокат организатора преступления подал апелляцию, считая приговор несправедливым и наказание слишком суровым. Однако Самарский областной суд оставил приговор в силе, не найдя оснований для его изменения.

Георгий Портнов