Нижегородские аграрии увеличили продажу племенного молодняка КРС на 25%

В первом полугодии 2025 года нижегородские компании на 25% увеличили продажи племенного молодняка крупного рогатого скота (КРС). По данным областного минсельхоза, всего за шесть месяцев продана 1721 голова племенного молодняка, из них 808 голов — за пределы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, 90 нетелей бурой швицкой породы отправлены в Казахстан и Киргизию. Среди регионов России, закупавших племенной молодняк в Нижегородской области, — предприятия из Татарстана, Башкирии, Брянской, Тульской, Ульяновской, Свердловской и других областей.

По состоянию на середину года в Нижегородской области работают 34 племенных хозяйства: девять племзаводов, 21 племенной репродуктор и четыре генофондных хозяйства. На начало года племенное маточное поголовье составило почти 26 тыс. голов.

Андрей Репин