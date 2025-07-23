В Башкирии 16-летний подросток стал фигурантом дела о телефонном мошенничестве

Полицейские задержали 16-летнего уроженца Миякинского района, подозреваемого в участии в мошеннической схеме по обману двух пенсионерок, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. По фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые у него деньги вернут потерпевшей.

По материалам дела, 80-летней пенсионерке накануне позвонил неизвестный, представившийся полицейским. Он сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и потребовал передать деньги для ее освобождения от уголовной ответственности. Собеседник запретил звонить родственнице и потребовал безоговорочного выполнения его указаний. Пенсионерка собрала 640 тыс. руб. и передала прибывшему таксисту. Обман раскрылся, когда дочь потерпевшей позвонила матери. Оперативники установили личность и местонахождение соучастника криминальной схемы — студента колледжа. Его задержали в торговом центре во время перевода денег. У подростка изъяли 110 тыс. руб. и два сотовых телефона, приобретенные для «работы».

Задержанный рассказал, что нашел подработку в интернете. По указанию мошенников он забирал у работников службы доставки такси, не знавших о преступной схеме, сумки с деньгами и делал переводы. Получить доход от нелегального заработка он не успел.

Установлено, что подросток причастен к аналогичному обману пожилой жительницы Стерлитамака. Полученные у нее 117 тыс. руб. подозреваемый перевел на счета мошенников.

Майя Иванова