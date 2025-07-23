В Оренбурге вынесен приговор осторожной содержательнице наркопритона

Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор по уголовному делу 46-летней женщины. Она признана виновной в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с октября по декабрь 2024 года гражданка предоставляла свою квартиру по улице Самолетной наркозависимым гражданам для употребления синтетических наркотиков.

«Женщина принимала меры для конспирации: запирала дверь квартиры, закрывала оконные шторы, следила за порядком и отсутствием запаха наркотиков»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении.

Алексей Алексеев