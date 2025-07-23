В Сарапуле расследуется уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке

В Сарапуле возбудили уголовное дело по факту гибели 41-летнего рабочего на стройке (ч.2 ст. 143 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Удмуртии Фото: СУ СКР по Удмуртии

18 июля на строительном объекте на ул. Труда в Сарапуле в результате падения мешков с цементно-песчаной смесью с высоты погиб рабочий. Работа по установлению всех обстоятельств инцидента продолжается.