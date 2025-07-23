В Ульяновске городские службы готовятся к сильному ливню с грозой

Городские службы Ульяновска готовятся к ликвидации последствий грозы и ливня, которые могут обрушиться на город в ближайшие часы и в ночь с 23 на 24 июля. Глава города Александр Болдакин поручил усилить меры из-за неблагоприятного прогноза: ожидаются сильные дожди, град, грозы и ветер до 25 м/с.

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Специалисты МБУ «Управление гражданской защиты» проверили помповые насосы и бензопилы. Дорожники прочистили дождеприемники во всех районах города, включая промышленную зону проспекта Гая, где часто скапливается вода.

Энергетики перешли в режим повышенной готовности. Усилен контроль за работой энергообъектов, мобилизованы оперативные бригады и техника для быстрого устранения возможных нарушений. Власти призывают жителей избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и хрупкими конструкциями. Автовладельцам рекомендуется выбирать безопасные места для парковки транспорта.

Андрей Сазонов