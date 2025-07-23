Китайские продавцы начали подделывать автозапчасти из России

Китайские продавцы стали массово копировать российские бренды автозапчастей и автоаксессуаров. В 2024 году таких случаев не было, однако в первом квартале 2025-го количество подделок в стране возросло более чем на 20%. Об этом сообщили «Известиям» участники рынка.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов отметил, что продавцы из КНР копируют не только фото или описание товара, но и его карточку целиком. При выдаче товара на ленте маркетплейса это обеспечивает им высокие позиции, убежден господин Иванов.

По данным Emex, среди поддельных запчастей и аксессуаров встречаются автомобильные щетки, тормозные диски, колодки, фильтры и техжидкости. «Авторусь» заметила копии своих запчастей Arnezi и Ganz. Кроме того, часто подделывают марки «Автопрестиж» (парктроники), «Технопрофиль» и «Вольтаж» (автомобильные лампы и электроприборы).