Проект строительства общественно-жилого здания «Туле» на ул. Горького согласовала экспертиза

Проектная документация по возведению многофункционального общественно-жилого здания «Туле» на ул. Горького, 14, получила положительное заключение экспертизы. По данным «Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации, заключение датировано 17 июля. Работы на ул. Горького, 14 будут вестись в рамках реконструкции объекта незавершенного строительства.

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Девелопером здания «Туле» является индивидуальный предприниматель Михаил Баталов. В сервисе kartoteka.ru господин Баталов значится учредителем четырех организаций «Инвест Горизонт», «Л Квадрат», «Уральская строительная компания», занимающихся архитектурной деятельностью и строительством, а также «Мотус», производящего оборудование спецназначения.

О возведении общественно-жилого здания «Туле» на ул. Горького, 14 стало известно минувшей весной. Тогда сообщалось, что проект по завершению незавершенного строительства предполагает пристройку третьего этажа к двухэтажному сооружению. Это сооружение размещается вплотную к двухэтажному зданию на ул. Горького, 14а, которое обладает признаками объекта культурного наследия и отнесено к предмету охраны достопримечательного места «Губернский центр».