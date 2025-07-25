Инвестиции в ускорение продаж

При интеграции ИИ в чат-боты можно ускорить продажи в два раза, считают брокеры. В перспективе они прогнозируют рост инвестиций компаний в технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По некоторым подсчетам, компании тратят до 1 млн рублей в год на ИИ-технологии, задействованные в маркетинге и PR-стратегиях

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По некоторым подсчетам, компании тратят до 1 млн рублей в год на ИИ-технологии, задействованные в маркетинге и PR-стратегиях

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, организации, использующие искусственный интеллект в своей работе, тратят на это до 15% от общего объема затрат на цифровые технологии (аналитика за 2024 год).

В «Дом.РФ» подсчитали, что в строительной отрасли, которая считается консервативной в плане применения генеративного AI, около 17% цифровых решений работает на базе ИИ. Согласно прогнозам Strategy Partners, в ближайшие годы строительные компании будут сосредоточены на цифровизации маркетинга, продаж, управления проектами и финансами.

Как отмечает директор по развитию КЦ «Петербургская недвижимость» (холдинг Setl Group) Максим Ефанов, цифровые технологии в продажах жилой недвижимости могут выполнять роль ассистентов, ускоряя продажи в два раза. Они берут на себя коммуникацию на первичном этапе: общение с клиентом от имени менеджера, прогрев лидов (клиентов). При этом на этапе продажи и дальнейшего сопровождения идет бесшовный переход от ИИ-ассистента к менеджеру.

Свои опытом внедрения подобным сервисом поделились в MG Development. Их бот «Александр» в сутки в среднем ведет 100 диалогов: узнает, актуальна ли клиентам покупка земельного участка, рассказывает о предложениях и консультирует. Однако работу «Александра» необходимо отслеживать. «Иногда бот начинает выдумать несуществующие проекты в существующих локациях и активно продает их клиентам, на это надо оперативно реагировать, иначе поток его фантазии не остановить»,— подчеркивают в компании.

Помимо контентных задач, нейросети интегрируют в аналитический блок. «ИИ уже используется для конкурентного анализа, мониторинга открытых источников, сбора и структурирования больших объемов информации. Ранее на это требовались недели ручной работы»,— комментирует Сергей Федулов, директор по маркетингу Emet Law.

По его подсчетам, среднего размера компания тратит 30–80 тыс. рублей в месяц на ИИ: сюда входят подписки, обучение сотрудников, оплата кастомизации шаблонов, иногда интеграция через API. Крупный бизнес, если речь идет о внедрении ИИ в несколько отделов (маркетинг, продажи, аналитика), может инвестировать от 1 млн рублей в год. При этом срок окупаемости составляет в среднем 6–12 месяцев.

Компания «МК Элит» поручила нейросетям анализ звонков, и сейчас ИИ анализирует все диалоги менеджеров с клиентами. Робот формирует для руководства отчет, в котором указываются не только недочеты, но и рекомендации. На основе этих данных учебный центр формирует программу обучения для новых сотрудников. Если раньше менеджер мог идти к первой сделке полгода, то теперь обучение составляет два месяца.

«Наши клиенты в элитном сегменте очень требовательны, никто не станет работать с роботами или специалистами, говорящими по скриптам. Всегда необходимо взаимодействие "человек — человек". И тут очень важным является анализ общения агентов с клиентами, чтобы вовремя убрать ошибки и найти точки роста. Вот тут как раз в помощь нам и пришел ИИ»,— рассказывает гендиректор «МК Элит» Антон Беляков.

Сервисом аналитики звонков пользуются и в MG Development. Как рассказал директор по продажам Игорь Ахальцев, совместно с интегратором компания настраивала его под себя.

«В конечном итоге получили бота, который внедрен в нашу CRM-систему. Он в онлайн-режиме "прослушивает" и анализирует все данные по каждому звонку. Мы заранее прописали все критерии, по которым звонок должен оцениваться. Помимо оценки, ИИ дает рекомендации по каждому конкретному клиенту, делает короткий "итог" разговора с договоренностями и следующими шагами»,— делится он.

Что касается систем анализа закупок и смет, то они более дорогие и только начинают внедряться на строительном рынке. Как рассказал основатель компании «Свобода в квадрате» Федор Степанов, их окупаемость зависит от того, насколько активно девелоперы будут использовать эти технологии. В большинстве же своем, по оценке господина Степанова, инвестиции в ИИ в строительной отрасли остаются символическими.

Ксения Ахметжанова