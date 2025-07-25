«ОКОЛО»: как франшиза от Х5 Group охватывает регионы

Менее чем за два года Х5 Group открыла по франшизе 2500 малоформатных магазинов «ОКОЛО», в том числе в сельской местности. В Ленобласти, как и в пяти других регионах, ритейлер это делает при поддержке потребкооперации. Юбилейная точка была запущена в поселке Елизаветино Ленобласти. При поддержке системы потребкооперации ритейлер не только наращивает сеть, но и решает проблему торгового обслуживания малых населенных пунктов. До конца 2027 года компания планирует инвестировать в развитие проекта 1 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Х5 Group Фото: Пресс-служба Х5 Group

2500-й магазин «ОКОЛО» открылся в поселке Елизаветино в Гатчинском районе Ленобласти в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с Центросоюзом РФ (в организацию входит порядка 25 тыс. магазинов). Как рассказал управляющий директор «ОКОЛО» Игорь Плетнев, инвестиции в новую точку со стороны Х5 составили больше 2 млн рублей. Всего до конца 2027 года ритейлер планирует вложить более 1 млрд рублей в тысячу магазинов по программе «КООП ОКОЛО».

К франшизе Х5 уже присоединилось 356 магазинов системы потребкооперации в шести российских регионах. По словам начальника отдела развития потребительского рынка комитета по развитию МСБ и потребрынка Ленобласти Елены Решетниковой, проект «ОКОЛО» впервые презентовали в 2024 году, а магазин в Елизаветино стал в регионе 100-й точкой. «У нас есть проблемы с торговым обслуживанием труднодоступных населенных пунктов, где проживает в некоторых случаях менее 100 человек. Сейчас задача по их обслуживанию возложена на систему потребкооперации»,— добавила она.

Партнерство с федеральным игроком позволяет кооператорам получать товары по привлекательным ценам, объясняет интерес к франшизе советник председателя Совета Центросоюза России Алексей Гусев. «Благодаря их системе логистики мы можем работать с федеральными производителями, которые до этого были нам недоступны»,— подчеркнул он.

Цифровой вход

«ОКОЛО» — это франшиза для независимых магазинов малого формата. В ее основе поставки товаров из ассортиментной матрицы торговых сетей Х5 с отсрочкой платежа. Для франчайзи условия предполагают отсутствие паушальных взносов и роялти.

Особенностью франшизы является классифайд — мобильное приложение «ОКОЛО», через которое магазины сравнивают цены и заказывают товар у поставщиков. В 2025 году количество дистрибуторов и оптовых компаний на платформе составило 154. Они поставляют товар независимым магазинам наравне с Х5. Сегодня с помощью приложения «ОКОЛО» можно заказать более 35 тыс. товаров в 50 регионах России.

В январе 2025-го комиссию поставщиков на платформе снизили до 0,01%. По данным ритейлера, платформу уже используют примерно 18 тыс. независимых магазинов.

Франшизу магазинов малого формата X5 запустила в конце 2023 года. Сейчас магазины под брендом «ОКОЛО» работают в 39 регионах. В первую очередь компания выходит в регионы, которые находятся в зоне ее логистических маршрутов.

«Специальный алгоритм на платформе анализирует профиль клиента и, если он соответствует ассортиментному предложению Х5, а сам магазин расположен в зоне логистической доступности, в личном кабинете партнера автоматически появляется предложение о присоединении к франшизе,— поясняет Игорь Плетнев.— После того как партнер принимает оферту, ему становится доступен ассортимент от Х5, а также все привилегии франшизы».

Гибкость модели

В рамках «прямой франшизы» «ОКОЛО» ритейлер осуществляет прямые поставки в магазины франчайзи. По такой схеме открываются магазины в Москве, Петербурге и Уфе. До конца года по этой модели проект запустят в Новосибирске и Хабаровске. В остальных регионах компания развивается по мастер-франшизе: находит регионального партнера («мастер-франчайзи»), который предоставляет свою логистическую инфраструктуру и осуществляет доставку товаров до магазинов.

Первый заместитель гендиректора X5 Group Владимир Салахутдинов отметил, что компания намерена сосредоточиться на развитии гибких франшиз в формате ultra-convenience — торговых точек площадью до 200 кв. м в шаговой доступности. В планах открыть до 2033 года по франшизе более 30 тыс. магазинов под брендом «ОКОЛО».

«В России сетевой ритейл долго развивался в основном через открытие собственных магазинов, но если посмотреть на мировую практику, то франчайзинг — основной двигатель развития отрасли. Мы считаем, что в ближайшей перспективе роль франчайзинга в развитии будет более существенной. Особенно в малом формате, потому что его сложно стандартизировать и эти магазины очень сильно зависят от локаций,— отмечает Салахутдинов.— И здесь огромную роль играет сам предприниматель, который лично знает покупателей и гибко реагирует на запрос ассортиментом и ценами».

Ксения Ахметжанова