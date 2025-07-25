Доходность с концепцией easy-living

Российские девелоперы активно осваивают Дубай, предлагая инвесторам высокодоходные проекты с уникальными концепциями. Компактные площади, комьюнити и премиальный сервис делают эти объекты привлекательными не только для жизни, но и с точки зрения вложений, так как повышают ликвидность недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвесторы могут рассчитывать на гарантированные 8% годовых и дополнительный прирост капитализации до 15% в год от «дубайских» объектов

Фото: предоставлено Orange.Life! Инвесторы могут рассчитывать на гарантированные 8% годовых и дополнительный прирост капитализации до 15% в год от «дубайских» объектов

Фото: предоставлено Orange.Life!

По данным Nikoliers, в ОАЭ 14 российских девелоперов реализовали свои проекты или находятся на стадии их запуска/планирования. Среди них семь компаний из Петербурга, в их числе самые крупные Orange.Life! (Orange Group), Becar Asset Management, Arsenal East (ГК «Арсенал»), QUBE Development («Группа ЛСР») и другие. «Рынок ОАЭ стабильно пользуется большим интересом со стороны российских застройщиков. Девелоперы продолжают изучать новые возможности и приобретать земельные участки, несмотря на стремительный рост цен»,— отмечает коммерческий директор NF Group Middle East Катерина Алексейчук.

Она добавляет, что спрос на зарубежную недвижимость достаточно высок, так как российских инвесторов привлекают низкие налоги, круглогодично теплый климат и высокая доходность. По словам экспертов, в Эмиратах пользуются спросом жилая недвижимость, апартаменты, а фокус внимания смещается на офисный сегмент. При этом юниты в апартах остаются самыми привлекательными. По словам партнера Nikoliers Андрея Косарева, чистая доходность от аренды в Дубае выше, чем в Москве или Петербурге, а ключевое преимущество — привязка к доллару. На длинной дистанции это делает инвестиции выгоднее даже при равных номинальных ставках.

В Orange.Life! подтверждают ключевые преимущества: дирхам (фиксирован курс к доллару с 1990-х годов) снижает валютные риски, диверсификация защищает от колебаний экономики, а недвижимость Дубая дает двойную выгоду — годовой прирост цен может составить от 12 до 41%. «Кроме того, инвесторы могут рассчитывать на доход как от аренды, так и от возможной перепродажи активов по более высокой цене»,— акцентируют там.

Компания реализовала один коливинг izzzi.life Mint, расположенный в районе JVC. Он стал успешным и был отмечен в номинации User & Community Experience конкурса Coliving Award 2024. А сейчас реализуется второй проект от Orange.Life! в районе Аль-Сатва. Номерной фонд, где можно выбрать концепцию Studio Apartment или Duplex Apartment, составит 228 апартаментов. Проектированием занимается известный ливанский архитектор Фади Сареддин (Fadi Sarieddine).

«Это первый проект, полностью реализованный нами с нуля в ОАЭ. Эксклюзивность подчеркнута его архитектурными особенностями, в частности бассейном-мостом между башнями,— комментируют в Orange.Life!.— Мы стремимся создать объект, который станет новой константой притяжения в районе Аль-Сатва».

Земля находится в собственности Orange.Life!. Срок реализации проекта — три года, открыт старт только для соинвесторов (от $1 млн), а прогнозируемый доход — от 36 до 60% за весь срок реализации с этапа строительства. «По завершении проекта наши партнеры могут выйти с капиталом, учитывающим их доход, или перевести свои инвестиции в квадратные метры в новом проекте»,— подчеркивают в компании.

В целом проект предлагает гарантированную доходность 8% годовых и прирост капитализации 15% в год. Доходность в том числе обеспечивается постоянным наполнением объекта гостями благодаря реализации концепции easy-living. Это определенный подход к жизни и взаимодействию в рамках формирующегося комьюнити с аналогичными ценностями. «Возможность находить единомышленников и строить связи особенно важна для экспатов, испытывающих недостаток общения за рубежом»,— акцентируют в компании. Концепция отвечает потребностям жильцов и предлагает ряд инвестиционных преимуществ. Кроме того, устойчивый спрос поддерживается благодаря развитой инфраструктуре: бассейн-мост на крыше отеля, тренажерный зал, общественные зоны для общения и игр, библиотека, офисное пространство и кафе.

«Наши проекты — это ответ на запросы бизнеса, стремящегося к финансовой независимости, с продуманными пространствами, адаптированными под современные потребности»,— отмечают в Orange.Life!. Этот принцип реализуется и в Петербурге. В рамках запроса бизнеса этой весной был запущен проект — многофункциональный комплекс Orange с помещениями свободного назначения на Дачном проспекте, вблизи от станции метро «Проспект Ветеранов». Тем самым компания подтверждает свою репутацию на рынке как динамичного девелопера, сочетающего международные проекты с локальными инициативами.

Алиса Мальцева