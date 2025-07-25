Инвестиционный ландшафт на фоне ставок ЦБ и возможностей недвижимости

Впервые за три года Центробанк пошел на снижение ключевой ставки, что стало сигналом для рынка ожидать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В этих условиях годовые депозиты переживают всплеск популярности: вкладчики стремятся зафиксировать еще высокие ставки на максимально длительный срок. По данным Банка России, средняя доходность рублевых депозитов за первое полугодие 2025 года составила 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Однако на фоне ожидаемого дальнейшего снижения ставок все больше инвесторов обращают внимание на недвижимость. В отличие от банковских вкладов, рынок недвижимости предлагает не только защиту от инфляции, но и значительный потенциал роста стоимости активов в долгосрочной перспективе.

Современная недвижимость трансформировалась из инструмента сбережения в полноценный доходный актив. Арендные операции с жилыми и коммерческими объектами приносят, по разным оценкам, 8–12% годовых, а стратегии редевелопмента и перепродажи позволяют выйти на доходность до 30%. Особый интерес представляет зарубежная недвижимость: участие в проектах Турции, ОАЭ и других стран с доходностью от 12% годовых и выше не только диверсифицирует риски, но и снижает зависимость от колебаний российской экономики.

Перед инвесторами сегодня стоит непростой выбор между гарантированной, но снижающейся доходностью банковских вкладов и более сложными, но перспективными возможностями рынка недвижимости. Безусловно, ключ к успешным инвестициям лежит в тщательной оценке рисков и грамотном подборе активов, соответствующих индивидуальной стратегии и инвестиционным целям. Но эксперты сходятся во мнении, что в условиях меняющейся экономической реальности недвижимость открывает наиболее интересные перспективы для роста капитала.

Алла Михеенко, редактор Guide «Инвестиции»