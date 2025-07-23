Главным итогом работы думы мэр Нижнего Новгорода считает увеличение бюджета

Одним из главных результатов работы думы Нижнего Новгорода VII созыва стало увеличение городского бюджета в два раза, считает глава города Юрий Шалабаев. Об этом он заявил, подводя итоги работы думы, которая в нынешнем созыве 22 июля провела последнее плановое заседание. По данным мэрии, за пять лет доходная часть гордского бюджета выросла с 37,7 до 73,3 млрд руб., расходная — с 38,1 до 77,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на одном из заседаний гордской думы VII созыва

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на одном из заседаний гордской думы VII созыва

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также среди основных итогов работы думы глава города отметил благоустройство более 200 общественных пространств, ремонт свыше 270 км дорог, модернизацию уличного освещения, расселение 5 тыс. нижегородцев из аварийного фонда и начало строительства трех станций метро.

«Сейчас приступили к новой программе, расселим людей из 250 аварийных домов. Вернулись к практике строительства муниципального жилья после почти 10-летнего перерыва»,— сказал господин Шалабаев. Он выразил уверенность, что вместе с новым созывом городского парламента мэрия продолжит работу над развитием Нижнего Новгорода и инвестициями в экономику города.

Председатель гордумы Евгений Чинцов отнес к числу других знаковых событий в работе органов городской власти расширение границ города, присоединение Новинского сельсовета и объединение с Кстовским муниципальным округом. Зампредседателя Евгений Костин подсчитал, что за время работы VII созыва состоялось 75 заседаний, на которых депутаты приняли более 1300 решений, связанных с развитием города.

Как писал «Ъ-Приволжье», VII созыв городской думы был сформирован по итогам выборов осенью 2020 года. В ее состав вошли 35 депутатов, избранных только по одномандатным округам.

Андрей Репин