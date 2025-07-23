В Уфе вынесли приговор экс-кассиру «Промсвязьбанка» за кражу 700 тысяч рублей

Советский райсуд Уфы вынес приговор бывшему старшему кассиру ПАО «Промсвязьбанк». Ее признали виновной в хищении денег, совершенном с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и приговорили к двум с половиной годам условно, следует из опубликованного на сайте суда решения.

Согласно материалам дела, в июне 2024 года подсудимая похитила 700 тыс. руб. из кассы банка в офисе «Спортивная». Деньги она потратила. Недостачу выявили при ревизии.

Подсудимая признала вину. Свой поступок объяснила отсутствием денег на лечение пожилой матери.

Вынося приговор, суд учел раскаяние подсудимой, частичное возмещение ущерба банку на сумму 283 тыс. руб. и наличие на иждивении престарелой матери.

Венера Хисамова