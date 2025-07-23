В Уфе из двух тысяч бездомных собак поймали 729

В этом году работники Центра общественной безопасности Уфы насчитали 2,34 тыс. бездомных собак на городских улицах, 729 из которых отловили, сообщил директор учреждения Александр Овчинников на оперативном совещании в мэрии. По его словам, несмотря на принимаемые меры, количество бездомных животных на улицах города остается значительным.

«Необходимо отметить, что горожане имеют различное мнение по этому вопросу. Если одни справедливо требуют убрать бродячих собак с улиц города, то другие, напротив, постоянно подкармливают собак, чем способствуют увеличению их численности в жилых микрорайонах»,— отметил он, добавив, что основная причина роста численности бездомных собак — безответственное отношение горожан к домашним животным. «К сожалению, нередки случаи, когда владельцы собак избавляются от своих домашних животных, оставляя их на улицах, в садоводческих территориях и лесных массивах»,— констатировал он.

По словам Александра Овчинникова, еще одной проблемой является выгул собак без поводков и намордников. Он сообщил, что в этом году 505 владельцев были оштрафованы за такие нарушения.

С начала года собаки покусали семерых людей, это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (12 человек).

Майя Иванова