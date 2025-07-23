В Копейске будут судить иностранца за изготовление контрафактного алкоголя

Сотрудники главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина ближнего зарубежья, обвиняемого в производстве и хранении с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции в Копейске (п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, в 2017-2018 годах иностранец в составе организованной группы изготовил алкогольную продукцию на 2,5 млн руб. Сообщники хранили ее на территории Копейска.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. В 2019 году всех участников группы, кроме этого иностранца, осудили. Он с июня 2022-го находился в международном розыске. В марте этого года полицейские установили, что обвиняемый проживает в соседней стране, и в апреле его экстрадировали в Россию. Материалы уголовного дела направили в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска