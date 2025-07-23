В Кургане в отношении «Совкомбанка» завели дело о незаконной рекламе

Курганское УФАС возбудило дело в отношении ПАО «Совкомбанк» за распространение рекламы по телефону без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство обратился житель Кургана. Он сообщил, что представитель кредитора позвонил ему и начал рекламировать кредиты. Горожанин никогда не обращался в этот банк, и ему пояснили, что контактные данные в учреждение поступили через онлайн-платформу сравнения финансовых продуктов ООО «Сравни.ру». При подаче заявки на сайте якобы предусмотрено общее согласие на обработку персональных данных, включая разрешение получать рекламные звонки.

Курганское УФАС России выяснило, что заявка не позволяет убрать пункт про рекламу, даже если клиент желает этого. Комиссия антимонопольного органа признала, что такая практика нарушает федеральное законодательство. Банку грозит штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Виталина Ярховска