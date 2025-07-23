Количество пострадавших от укусов собак в Удмуртии выросло на 8% с начала года

1,5 тыс. человек, пострадавших от укусов собак, обратились в медицинские организации региона за первое полугодие, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Удмуртии. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», количество пострадавших выросло на 8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего от укусов животными за шесть месяцев пострадало 2,4 тыс. жителя региона, в их числе 674 ребенка. Самые высокие показатели обращаемости зафиксированы в Вавожском, Завьяловском, Сюмсинском и Увинском районах, а также в Можге и Воткинске.

За первое полугодие было зарегистрировано 11 случаев бешенства среди животных, что на три меньше, чем годом ранее. Болезнь фиксировали у кошек, собак, лис и барсуков (один в прошлом году). Курс иммунизации, необходимый при риске заражения бешенством, прошли 2,3 тыс. человек, что на 15,3% больше при сравнении год к году.