В Удмуртии проведен турнир по большому теннису «Izhevsk Open»

18-20 июля в Ижевске прошел любительский турнир по большому теннису «Izhevsk Open» лиги Amatour на базе теннисного клуба в парке Кирова. Соревнования прошли в шести категориях: мужские одиночные разряды Masters и Challenger, мужские и женские парные, а также пары микст. Турнир собрал 84 участника — топ-менеджеров и владельцев бизнеса из различных регионов РФ.

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Турнир проходил в столице Удмуртии второй год подряд. Призовой фонд категории «открытая пара» составил 100 тыс. руб. Владелец теннисного клуба в парке Кирова Сергей Курепов рассказал «Ъ-Удмуртия», что корты увеличенного размера 20 на 40 м, на которых проходил турнир, соответствуют стандартам ATP (Ассоциация теннисистов—профессионалов). Площадки признаны одними из лучших в РФ.

Игры проходили ежедневно с раннего утра и до поздней ночи. «Уровень теннисистов за год значительно повысился,— рассказал господин Курепов.— Конкуренция будет дополнительным стимулом для наших игроков (из республики.— “Ъ-Удмуртия”) и региональной Федерации тенниса уделять больше времени тренировкам и соревноваться между собой для подготовки к следующему году».

Владелец теннисного клуба назвал «новыми звездами» игроков из города Шахты, которые по итогам турнира стали победителями в мужских одиночных разрядах Masters и Challenger — Арсений Суховеев и Даниил Артемов соответственно. Эта «двойка» также стала лучшей в парной мужской категории.

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Ижевские теннисисты забрали «золото» в трех парных категориях. В открытой победителями стали Антон Телегин из столицы Удмуртии и Светлана Смирнова из Москвы. Она же стала лучшей в женской парной категории вместе с ижевской теннисисткой Татьяной Касаткиной. Победителями в смешанной стали Римма Рязанцева из Ижевска и Николай Коротких из Перми.

Заместитель председателя Госсовета Удмуртии—председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов прокомментировал «Ъ-Удмуртия» состояние спортивного направления в регионе: «Уровень большого тенниса в республике в последние 4,5 года начал расти: появляется инфраструктура, увеличивается количество тех, кто погружается в этот вид спорта. Это происходит в первую очередь благодаря комплексному подходу руководителей региональной Федерации тенниса и усилиям неравнодушных людей, таких как Сергей Владимирович (Курепов, владелец теннисного клуба в парке Кирова.— “Ъ-Удмуртия”)».

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Господин Черезов добавил, что в целом направление менее зависимо от государства в отличии от других видов спорта. «Как правило, большой теннис идет в паре с бизнесом. Власти готовы поддерживать отрасль»,— резюмировал вице-спикер парламента региона.