РПЦ поблагодарила Верховный суд за признание сатанизма экстремистским

РПЦ благодарна Верховному суду за признание «международного движения сатанизма» экстремистским, заявил председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи Федор Лукьянов. По его словам, «наивно» думать, что движения не существует.

«Это начало последовательного и неотвратимого освобождения России от ига деструктивных идеологий во имя утверждения традиционных ценностей, в основе которых лежат заповеди Творца, данные Им для спасения рода человеческого»,— прокомментировал господин Лукьянов решение суда (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что «международное движение сатанизма» — «вполне организованная сила», которая «пытается привести общество к уничтожению традиционных ценностей».

Верховный суд признал экстремистской и запретил на территории России деятельность движения сегодня, 23 июля. Соответствующие иски в суд направили Генпрокуратура и Минюст. Представители надзорного ведомства указали, что деятельность движения направлена на подрыв основ конституционного строя, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни.

Полина Мотызлевская