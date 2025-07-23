Семь человек пойдут под суд в Дзержинске по делу о мошенничестве с маткапиталом

В Дзержинске Нижегородской области семь гражданок предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с материнским капиталом (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Заседание начнется 28 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, две фигурантки работали риэлторами и подыскивали объекты недвижимости, а пять других использовали маткапитал для покупки этой недвижимости. При этом стоимость жилья искусственно завышали, чтобы полностью обналичить материнский капитал. Полученную разницу обвиняемые присваивали себе.

Галина Шамберина