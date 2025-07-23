Расчет или профессиональная магия

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках устройства и альтернативных моделях других производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Honor Фото: Honor

Отечественный рынок ноутбуков в первом квартале текущего года демонстрировал стагнацию. При снижении показателей продаж год к году примерно на 1-4% средняя стоимость устройств тоже снизилась. Пользователи не спешат покупать новые лэптопы. Это связано как с высокими ставками по кредиту, так и с довольно ощутимым средним временем обновления устройств этой категории. По разным подсчетам, он составляет от трех до пяти лет — на протяжении этого срока сохраняется баланс между производительностью и затратами на покупку. И по информации группы «М.Видео-Эльдорадо», и по данным «Марвел-Дистрибуции», лидерами продаж в первом квартале этого года стали Asus, которая ушла из России еще в 2022 году, а также Huawei и Honor. Последняя недавно начала продажи своей новинки — модели MagicBook Pro. Мне удалось ее протестировать.

Компактный 14-дюймовый аппарат получил чип Intel Ultra 5 225H. Производительности этого процессора с запасом хватает для ежедневных рабочих и творческих задач, а их перечень может быть довольно широк. Поэтому инженеры снабдили машину оперативной памятью объемом 32 Гб и SSD-хранилищем на 1 Тб. Дисплей — один из самых привлекательных компонентов новинки. Это сенсорная OLED-панель со 100-процентным охватом DCI-P3, яркостью до 700 нит, разрешением 3120 на 2080 точек и частотой обновления до 120 Гц. Автономность MagicBook Pro 14 в рамках офисной работы отличная. Матовый белый корпус из алюминия, напоминающий яичную скорлупу, не только симпатичен, но и легок — вес ноутбука около 1,4 кг.

Есть нюансы, с которыми пользователю придется мириться. Система охлаждения при серьезной нагрузке заметно шумит. Картридер не является must have опцией для современного ноутбука, но был бы уместен. Расширить оперативную память не получится. Стоимость ноутбука в текущих реалиях чувствительна — порядка 150 тыс. руб. Но при этом и конкуренция пока достаточно низкая. На российском рынке соперничать с Honor с точки зрения набора характеристик могут модели Huawei MateBook, Lenovo ThinkBook 14+ и RedmiBook Pro 14, например. Последний предлагает аналогичную производительность, но его OLED-экран скромнее по разрешению и яркости, а вес чуть больше. Lenovo уступает по заявленной автономности и дисплею, но цена бывает приятнее. Среди доступных альтернатив линейки Asus VivoBook и Acer Swift, однако уровень экрана и автономности у них в большинстве модификаций ощутимо ниже.

Александр Леви