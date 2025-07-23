Глава Перми поручил проводить еженедельные субботники

Мэр города Перми Эдуард Соснин распорядился проводить общегородские субботники каждую неделю. В постановлении администрации города указывается, что проводиться субботники должны «до 30 сентября 2025 года, не позднее четверга каждой недели. Руководителям территориальных органов администрации еженедельно проводить работу по привлечению населения, органов территориального общественного самоуправления к участию в субботниках», говорится в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Планируется привлекать муниципальные учреждения, предприятия, а также организации, занимающиеся управлением частными многоквартирными домами. Цель поручения в «повышении эффективности работ по приведению территории Перми в нормативное состояние».

«Субботники проводятся по проекту “Пермь в порядке” с прошлого года. — рассказали в мэрии Перми. — Это акции по сбору мусора, которые организовывают администрации районов, присоединиться к ним могут все желающие, акции не носят обязательного характера. После проведения субботников организуется централизованный вывоз мусора. Если жители города хотят самостоятельно провести субботник, в рамках проекта можно получить помощь в вывозе мусора, обратившись в администрацию района».