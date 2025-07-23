Бывшего замдиректора нижегородского Фонда капремота подозревают в мошенничестве

В Нижегородской области задержана и по решению суда отпущена под подписку о невыезде бывшая заместитель директора областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов. По данным ФСБ, ее подозревают в причастности к хищению бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) .

Установлено, что в 2023 году замдиректора Фонда капремонта фиктивно устроила дочь на работу в эту организацию на должность ведущего экономиста. Девушка своих должностных обязанностей не выполняла, но при этом зарплата ей начислялась регулярно на основании фиктивных документов.

Сумма похищенных таким образом средств составила более 620 тыс. руб.

Противоправные действия бывшего замдиректора Фонда капремонта пресечены следователями СКР и ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Репин