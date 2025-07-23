В Аше с владелицы укусившей ребенка собаки взыскали 50 тыс. рублей

Ашинский городской суд взыскал с владелицы собаки, укусившей ребенка, 50 тыс. руб. в счет возмещения причиненного вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в октябре прошлого года 10-летний мальчик гулял с мамой на улице. В этот момент из двора частного дома выбежала среднеазиатская овчарка, сорвавшаяся с цепи, и напала на него. Она укусила ребенка за руку и бедро. Мальчику пришлось пройти лечение, перевязки ран и вакцинацию. Городская прокуратура подала иск о возмещении хозяйкой собаки причиненного вреда в размере 50 тыс. руб. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Решение вступило в законную силу, прокуратура контролирует его исполнение.

Виталина Ярховска