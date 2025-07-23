ВТБ открыл новый офис Private Banking в Ижевске

В Ижевске открылся новый офис банка ВТБ Private Banking*. Теперь премиум-клиентов будут обслуживать по адресу: ул. Пушкинская, 273/2. Это просторный офис в новом микрорайоне напротив администрации города. Пространство украсили картинами современных ижевских художников. А главное — все сделано для максимального комфорта и индивидуального подхода к клиентам.

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На торжественное открытие в новой локации пригласили состоятельных клиентов ВТБ. Они оценили новое пространство, уютные переговорные, развитие как продуктов и сервисов банка, так и инфраструктуры обслуживания. «Всего в Приволжском федеральном округе у нас семь офисов такого формата,— рассказал управляющий директор ВТБ Private Banking Владимир Кочка.— Пять из них уже переехали в более просторные помещения. Теперь и в Ижевске мы открыли обновленный офис для вип-клиентов, которым доступны банковские и инвестиционные продукты, а также нефинансовые сервисы».

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Заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Удмуртии Илья Дежин напомнил, что первый офис ВТБ Private Banking открылся в Ижевске в 2015 году на ул. 10 лет Октября. Тогда в нем обслуживались 20 клиентов, под управлением банка находилось 3 млрд руб.

«Сейчас у нас 800 клиентов, а активы достигли 34 млрд руб. За последний год наш портфель по этому офису вырос на 35%. Для премиального сегмента мы предлагаем индивидуальный подход. Клиенты получают персональные услуги от менеджеров, которые работают исключительно с ними. Доступ к информации о счетах и вкладах ограничен даже для сотрудников банка. Клиенты могут оформить депозиты, страховки, создать инвестиционный портфель. Также мы предоставляем консультации по налоговым и правовым вопросам»,— рассказал Илья Дежин.

Офис Private Banking — закрытое пространство для VIP-клиентов. Обслуживание проходит только по записи, приехать можно в удобное время. В офисе есть пять переговорных комнат. Клиентов встречает персональный менеджер. Все вопросы решаются в комфортной обстановке.

Открытие нового офиса ВТБ Private Banking посетил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

«Конкуренция среди банков в Удмуртской Республике — это всегда битва за своего клиента. Если будет больше предложений от банковского сектора, то каждый может найти для себя лучшее решение своих вопросов. Чем больше у нас открывается офисов, тем активнее развивается и предпринимательский сектор, потому чтобанки готовят лучшие предложения и пытаются привлечь каждого клиента. Наличие конкуренции на рынке — это залог успешного развития»,— отметил премьер-министр.

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Всего в Удмуртии располагаются 22 офиса ВТБ, включая отделения присоединенного Почта-банка. Недавно новые офисы открылись в Можге и Сарапуле. ВТБ планирует и дальше расширять сеть и развивать современные банковские услуги.

Офис ВТБ Private Banking в Ижевске работает с 9:00 до 18:00 по будням. Специалисты рекомендуют клиентам для максимального комфорта при планировании времени пользоваться предварительной записью.

*Частное банковское обслуживание

БАНК ВТБ (ПАО)