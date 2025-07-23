Нововоронежская АЭС организовала технический тур для иностранных студентов из 10 стран

На Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») прошёл технический тур для иностранных студентов. В мероприятии приняли участие 39 студентов из Узбекистана, Турции, Зимбабве, Таджикистана, Замбии, Индонезии, Армении, Эквадора, Иордании и Египта, обучающихся в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (НИЯУ), который является опорным вузом «Росатома».



Фото: Роман Пышкин

Во время визита студенты ознакомились с работой инновационного энергоблока №6 Нововоронежской АЭС. Этот энергоблок с реактором ВВЭР-1200 является референтным для нескольких проектов за рубежом. Реактор ВВЭР-1200 относится к поколению 3+ и является флагманским проектом «Росатома», а также полностью соответствует международным требованиям безопасности.

В настоящее время эксплуатируются уже шесть энергоблоков на базе этой технологии: четыре в России и два - в Республике Беларусь. Энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 сейчас строятся в Бангладеш, Венгрии, Египте, Турции, Китае. Срок службы ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Специалисты станции подробно рассказали гостям о принципах безопасной эксплуатации оборудования и особенностях организации производственного процесса. Особое внимание было уделено вопросам культуры безопасности, которые занимают первостепенное значение в повседневной деятельности работников АЭС.

Технический тур иностранных студентов организовал Ресурсный центр по практической подготовке иностранных студентов, который функционирует на площадке Нововоронежского политехнического института - филиала НИЯУ МИФИ с 2016 года. С его помощью базовую практику на Нововоронежской АЭС и в Нововоронежском филиале «Атомэнергоремонта» прошли уже более 600 будущих специалистов атомной отрасли из-за рубежа.

«Понравилось, что после теории удалось познакомиться с действующим оборудованием атомной станции. Мне было интересно всё увидеть своими глазами. Хочу сделать карьеру в атомной отрасли, но для этого придется ехать в Бразилию или Аргентину. В Эквадоре больше 60% электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях, а вот АЭС пока нет. Правда, уже начинают проводить семинары, появляется предметный интерес. Если стану президентом, сразу решу вопрос с «Росатомом» о строительстве первой АЭС в Эквадоре», - сказал студент 5-го курса ИАТЭ Брайан Фернандо из Эквадора.

Для гостей из Азии, Закавказья и Африки также была организована производственная практика на площадке Нововоронежского филиала «Атомэнергоремонт». «Иностранные студенты смогли лучше понять стандарты и технологии в атомной энергетике. Планы, разработанные для участников, учитывали их образовательные потребности и интересы, что способствовало более глубокому усвоению материала», - подчеркнул руководитель учебно-тренировочного подразделения «Нововоронежатомэнергоремонта» Сергей Ерин.

Завершился визит экскурсией по городу Нововоронеж и посещением информационного центра Нововоронежской АЭС. Здесь иностранные студенты получили представление о крупных проектах госкорпорации «Росатом», направленных на создание инфраструктуры городов присутствия атомной отрасли.

Помимо профессиональной подготовки, участники тура приняли участие в футбольном матче с командой из Нововоронежа. Товарищеское противостояние на площадке «Атом Арены» завершилось со счетом 9:4 в пользу нововоронежцев.