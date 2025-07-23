Челябинца будут судить за разбитое стекло в автобусе

Прокуратура Металлургического района Челябинска направила мировому судье материалы уголовного дела о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ) в отношении 22-летнего местного жителя. Его обвиняют в порче стекла в автобусе, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, утром 5 апреля этого года горожанин в автобусе №15 трижды ногой ударил по открывшейся задней пассажирской двери, после чего разбил стекло двери бутылкой из-под пива. Местный житель скрылся с места преступления, но его действия зафиксировала камера наблюдения в салоне. Ущерб ООО «Трест СКМ» составил 35 тыс. руб. Представитель компании подал гражданский иск о возмещении убытков.

Виталина Ярховска