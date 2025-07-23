В первой половине года посещаемость пермских ТЦ упала на 5%

По итогам первого полугодия 2025 года Mall Index торговых центров (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м.) крупнейших городов Прикамья снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании Focus Technologies, сокращение затронуло ТЦ малых и средних форматов (-5%), а также крупные объекты площадью 40 тыс. кв. м и более (-6%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Наиболее выраженное отставание от прошлогодних уровней зафиксировано в июне —7%. Это, вероятно, связано с неблагоприятными погодными условиями, ослабленной потребительской активностью и сдержанным спросом», - отметил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Среди других причин сокращения посещаемости региональных ТЦ господин Васильев перечислил продолжающееся давление со стороны онлайн-торговли (категории одежды, электроники и товаров для дома) и осторожное поведение потребителей на фоне сохраняющейся неопределенности и адаптации к новому уровню доходов. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies констатировал, что рынок Прикамья ищет новую точку равновесия, где ключевыми преимуществами оффлайн локаций становятся удобство, близость к потребителю и мультифункциональность. «В этих условиях малые и средние ТЦ могут сохранить трафик за счет интеграции в повседневные маршруты, в то время как крупные объекты все более зависят от событийных и эмоциональных поводов для визита», — подчеркнул Михаил Васильев.