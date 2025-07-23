Госдума приняла в I чтении новые меры поддержки для «Матерей-героинь»

Госдума приняла в первом чтении два правительственных законопроекта о дополнительных мерах поддержки для женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Документы предоставляют россиянкам, родившим десять и более детей, льготы на медицинскую помощь, дополнительную выплату к пенсии в размере 36,5 тыс. руб., а также освобождают от оплаты жилья и коммунальных услуг.

Первый законопроект вносит поправки в законы «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги» и «О страховых пенсиях». Изменения вводят новую страховую выплату для «Матерей-героинь» и меняют правила расчета страхового стажа для всех многодетных родителей. Согласно документу, в стаж будут включать период по уходу за каждым ребенком в семье до 1,5 года.

Второй законопроект предполагает расширение льгот для женщин со статусом «Мать-героиня». Премьер-министр Михаил Мишустин ранее пояснял, что женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тыс. рублей. Оформить ее можно будет на портале «Госуслуг». В случае принятия проекта, меры поддержки начнут действовать с 1 января 2026 года.

Полина Мотызлевская