Пермский дилер Honda смог погасить лишь 60 тыс. рублей требований кредиторов

Арбитражный суд Пермского края 8 июля завершил процедуру конкурсного производства ООО «ЭКСП». Об этом говорится в судебном решении, опубликованном на сайте электронного правосудия. Компания «ЭКСП» была признана банкротом еще 3 декабря 2015 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Согласно отчету конкурсного управляющего имуществом должника, за период процедуры конкурсного производства реестр требований кредиторов составил в общем размере 165 млн руб. Однако в ходе банкротства удалось произвести погашение долга лишь на 60 тыс. руб. Неудовлетворенные требования кредиторов считаются погашенными в связи с банкротством компании.

ООО «ЭКСП» входило в «Автохолдинг на Восстания», который торговал автомобилями Honda и Jeep. Единственным учредителем холдинга был бизнесмен Алексей Титов. Автоцентр Honda, входивший в конкурсную массу «ЭКСП», трижды выставлялся на торги, но они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. А в начале 2020 года автоцентр перешел в собственность депутата гордумы, владельца транспортной компании ООО «Дизель» Эдуарда Мирзамухаметова.

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