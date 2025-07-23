Житель Башкирии взыскал 480 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Ленинский райсуд Уфы взыскал в пользу жителя Стерлитамака около 480 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в течение 1,2 года. Ответчиком по иску являлось Министерство финансов РФ в лице Управления федерального казначейства по Башкирии.

Согласно материалам дела, в октябре 2021 года в отношении истца управление МВД по Салавату возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый якобы украл деньги у своего знакомого. Под домашним арестом он провел 84 дня, а под подпиской о невыезде — еще 310 дней. Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Компенсацию морального вреда истец оценил в 2,5 млн руб.

Представитель ответчика в отзыве просил в удовлетворении заявления отказать либо снизить размер взыскиваемой суммы. Помощник прокурора Ленинского района настаивала на частичном удовлетворении иска.

Разрешая спор, суд установил, что ответчиком не оспорены наложенные на истца ограничения в виде запрета выходить из дома или пользоваться интернетом. Уменьшая компенсацию вреда, суд исходил из того, что один день домашнего ареста был оценен в 2 тыс. руб., а 1 тыс. руб. за каждый день подписки о невыезде.

Минфин подал жалобу в Верховный суд Башкирии.

Венера Хисамова