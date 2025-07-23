Туроператоры ждут «очень серьезных последствий» из-за аварии на Городецком шлюзе

Приостановка деятельности круизных компаний в середине сезона из-за аварии на Городецком шлюзе может иметь «очень серьезные последствия» для навигации туристических судов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ассоциации, через Городецкий гидроузел проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге. В 2024 году через Городецкие шлюзы прошло свыше 13 тыс. судов, в т.ч. и круизных, для которых было выполнено 6,5 тыс. шлюзований. Общий объем пассажирских перевозок превысил 179 тыс. человек.

После аварии на шлюзе, произошедшей 22 июля, судоходные компании начали менять расписание движения теплоходов. В частности, об изменении в расписании сообщила компания «ВодоходЪ», у которой три теплохода не смогли пройти шлюзование и вернулись к причалам Нижнего Новгорода и Городца. Всем пассажирам будут предложены альтернативные маршруты без прохождения через Городецкий шлюз и варианты пересадок на другие теплоходы компании.

В Ассоциации туроператоров считают, что аналогичные изменения коснутся и других компаний, которые пока не делали отдельных заявлений.

По данным Минтранса РФ на момент ЧП прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов с порядка 1,5 тыс. пассажиров на борту и еще 14 пассажирских судов планировалось провести через узел с 23 по 25 июля.

Как писал «Ъ-Приволжье», утром 22 июля на Городецком гидроузле обвалился оголовок шлюзовой камеры №15-16. В результате была нарушена целостность строящейся камеры №15А и ее затопило.

Андрей Репин